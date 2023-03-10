Одесситку приговорили к 5 годам тюрьмы за продажу несуществующего снаряжения для ВСУ

Женщина выискивала своих жертв в волонтерской группе в одной из социальных сетей.

Жительница Одессы получила 5 лет заключения за продажу украинским военным несуществующего снаряжения через социальные сети.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора Украины.

В суде обвинение доказало, что женщина присоединилась к одной из волонтерских групп в социальной сети. Там она искала объявление поиска необходимого военного снаряжения для украинских воинов и предлагала свой товар.

Злоумышленница обещала отправить товар после перевода на указанную карту денег. После получения денег она никакого товара не отправляла, поскольку у нее ничего не было.

Таким образом, злоумышленница получила на свою карту 50 тысяч гривен за "продажу двух приборов ночного видения и восемь радиостанций". Деньги женщина тратила на свои нужды.

"При публичном обвинении прокуроров Киевской окружной прокуратуры г. Одессы признана виновной и приговорена к 5 годам лишения свободы жительница Одессы по факту мошенничества с использованием электронно-вычислительной техники", — сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе во время посещения стоматологической клиники мужчина несколько раз ударил врача в лицо, за что он оплатит 512 грн штрафа.

Также мы информировали, что в Одесской области водитель убил знакомого, потому что тот стучал по сидению машины. За это преступление он отсидит 6 лет в тюрьме.

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