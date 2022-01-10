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Одесситку заставили заплатить почти полмиллиона гривен алиментов

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Одесситку заставили заплатить почти полмиллиона гривен алиментов

ТСН.ua

Бизнесвумен выплатила долг более чем за 10 лет после того, как исполнитель наложил арест на ее имущество.

Одесская предпринимательница погасила задолженность по алиментам на ребенка, чтобы ей разблокировали счета и позволили дальше заниматься бизнесом.

Как сообщили в пресс-службе Министерства юстиции, всего мать задолжала 450 тысяч гривен.

С мая 2010 одесситка обязалась выплачивать 5 тысяч гривен ежемесячно до совершеннолетия ребенка, но в какой-то момент перестала это делать.

Исполнительное производство по взысканию алиментов почти два года находилось в Первом Малиновском отделе государственной исполнительной службы Одессы.

"Чтобы вынудить должницу выполнять решение, постановлением государственного исполнителя был наложен арест на имущество матери ребенка", — говорится в сообщении.

Только после таких ограничительных мер женщина погасила задолженность.

Напомним, с 1 декабря 2021 года в Украине произошел рост прожиточного минимума для детей, что привело к ряду других изменений. В частности, увеличился размер алиментов, как максимальных, так и минимальных.

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