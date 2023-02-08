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Одесситов предупреждают о высокой минной опасности с Черного моря

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
78
Время на прочтение
1 мин
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Одесситов предупреждают о высокой минной опасности с Черного моря

Фото: ГСЧС

В Черном море усиливается минная опасность из-за шторма.

Жителей Одессы 8 февраля предупредили о высокой минной опасности из-за шторма в Черном море. На берег может вынести мины.

Об этом сообщила пресс-служба городского совета Одессы.

"Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья", — говорится в сообщении.

Напомним, Украина на сегодняшний день является самой заминированной страной на планете. По оценкам экспертов, около 40% территории нашей страны загрязнены минами.

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