Одесситов просят не выходить вечером на улицу и не перебегать дорогу: что произошло

Одесситов просят не выходить вечером на улицу и не перебегать дорогу: что произошло

В мэрии обратились к горожанам из-за сложных погодных условий.

В Одесской мэрии просят горожан не выходить на улицу без крайней нужды, особенно в темное время суток. Для передвижения по улице лучше одевать обувь на стойкой рифленой подошве. Людей попросили обходить обмерзшие места и не перебегать дорогу.

Такие рекомендации обнародовали на сайте мэрии из-за погодных условий, которые накроют город и область 3 февраля.

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В частности, по прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ночью и утром 3 февраля ожидается дождь и мокрый снег.

На дорогах — гололедица, возможен туман. Видимость будет составлять не более 200-500 метров.

В Одессе температура ночью составит 0-2°С мороза, днем – 3-5°С тепла. В других районах области ночью будет 1-6°С мороза, днем – 1-6°С тепла. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

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Ранее синоптики сообщили, что в ближайшие дни в Украину вернутся морозы.

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