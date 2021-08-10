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Одесситы отдают дань уважения художнику Александру Ройтбурду, его похоронят на Еврейском кладбище

Одесситы отдают дань уважения художнику Александру Ройтбурду, его похоронят на Еврейском кладбище

УНИАН

Директор Одесского художественного музея умер 8 августа во киевской больнице от тяжелой болезни.

Гроб с телом художника доставили из Киева в Одессу 9 августа. Одесситы приносят цветы к зданию Одесского художественного музея, отдавая дань уважения таланту художника и руководителя учреждения Александра Ройтбурда.

Об этом сообщили в департаменте культуры и туризма Одесского горсовета, пишет "Укринформ".

"Прощание с Александром Ройтбурдом состоится 11 августа во дворе Одесского художественного музея, а погребение — на Еврейском кладбище", — сказала руководитель департамента культуры и туризма Татьяна Маркова.

В свою очередь депутат Одесского облсовета Михаил Шмушкович обратился к городскому голове Геннадию Труханову с предложением назвать улицу в Одессе в честь Ройтбурда.

Напомним:

Вечный романтик и провокатор: на 60-м году ушел из жизни выдающийся художник Александр Ройтбурд

Вечный романтик и провокатор: на 60-м году ушел из жизни выдающийся художник Александр Ройтбурд
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