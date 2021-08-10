Одесситы отдают дань уважения художнику Александру Ройтбурду, его похоронят на Еврейском кладбище

Одесситы отдают дань уважения художнику Александру Ройтбурду, его похоронят на Еврейском кладбище

Директор Одесского художественного музея умер 8 августа во киевской больнице от тяжелой болезни.

Гроб с телом художника доставили из Киева в Одессу 9 августа. Одесситы приносят цветы к зданию Одесского художественного музея, отдавая дань уважения таланту художника и руководителя учреждения Александра Ройтбурда.

Об этом сообщили в департаменте культуры и туризма Одесского горсовета, пишет "Укринформ".

"Прощание с Александром Ройтбурдом состоится 11 августа во дворе Одесского художественного музея, а погребение — на Еврейском кладбище", — сказала руководитель департамента культуры и туризма Татьяна Маркова.

В свою очередь депутат Одесского облсовета Михаил Шмушкович обратился к городскому голове Геннадию Труханову с предложением назвать улицу в Одессе в честь Ройтбурда.

Напомним:

Напомним, на 60-м году жизни в воскресенье, 8 августа, умер известный украинский художник и директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. Успешный художник, чье имя известно всему миру, смог "поднять из руин" Одесский музей, который он получил в запущенном состоянии.

и директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. Успешный художник, чье имя известно всему миру, смог "поднять из руин" Одесский музей, который он получил в запущенном состоянии. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким и всем поклонникам творчества художника Александра Ройтбурда.

Вечный романтик и провокатор: на 60-м году ушел из жизни выдающийся художник Александр Ройтбурд

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку