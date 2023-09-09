Одесситы вышли на акцию протеста против тендеров на реконструкцию зданий суда и театра

Митингующие считают, что эти деньги мэрия должна выделить для обеспечения военных ВСУ.

В Одессе сегодня, 9 сентября, у здания мэрии собрались люди с плакатами.

Они в очередной раз требуют отмены тендеров на реконструкцию Киевского райсуда и Театра юного зрителя за деньги городского бюджета и передать их на ВСУ.



Напомним:

8 августа на Prozorro управление капстроительства Одесского горсовета опубликовало тендер на реконструкцию здания по улице Варненской, 3-а. По этому адресу находится Киевский районный суд Одессы. Реконструкцию оценили в 106,2 миллионов гривен.

В Одесском горсовете отметили, что такая цена это стоимость всего проекта, а на ремонт выделили 10 млн грн, которые пойдут исключительно на пристройку помещения для пребывания задержанных и сопровождающих их правоохранителей.

Также объявили тендер более чем на 31 миллион гривен на реставрацию фасадов и кровли Театра юного зрителя имени Юрия Олеши. Заказчиком выступил Департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской ОГА.

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