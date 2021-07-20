Одесская и Тернопольская области не соответствуют "зеленой" зоне по одному из показателей

Одесская и Тернопольская области не соответствуют "зеленой" зоне по одному из показателей

В двух областях "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций, но сами регионы все еще находятся в "зеленой" зоне карантина.

По состоянию на 20 июля Одесская и Тернопольская области не соответствуют "зеленой" зоне по одному из показателей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Как свидетельствуют данные Индикаторов определения уровней эпидемической опасности по состоянию на 20 июля, в Одесской области показатель динамики госпитализаций составляет 50,3% (норма не более 50%), а в Тернопольской — 88,9%.

В то же время оба региона до сих пор находятся в "зеленой" зоне карантина. Для того, чтобы область попала в "красную", необходимо, чтобы "красному" уровню отвечали не менее двух показателей.

Министерство образования и науки Украины

Напомним, по состоянию на 9 июня все регионы Украины перешли к "зеленой" зоны карантина. "Зеленая" зона предусматривает слабые карантин, а именно массовые мероприятия с участием более 50 человек; пребывания в общественных зданиях в масках или респираторах; кинотеатры и учреждения культуры могут работать с наполненностью не более 50% мест в каждом отдельном кинозале или зале тому подобное.

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