Одесская область "нашпигована" российскими диверсантами — военные

Диверсанты помогают оккупантам.

Военные в Одесской области заявили, что область "нашпигована" диверсионными элементами, которые помогают российским захватчикам: передают данные о передвижении и дислокации ВСУ, фотографируют местность, запускают дроны.

Об этом говорится в Facebook 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода.

"Город Одесса и вся Одесская область напичканы диверсионными элементами, которые либо помогают оккупантам, либо прямо работают на них. Они передают данные о передвижении и размещении военных, наносят метки, подают световые сигналы, запускают дроны в непозволительных местах и ведут фотографирование местности, передавая всю информацию врагу", — говорится в сообщении

В бригаде отмечают, что общими силами военнослужащих, пограничников, нацгвардейцев каждый день выявляют и задерживают диверсантов врага. А тех, кто увидел подозрительные скопления людей или передвижение по городам и поселкам неместных, просят сообщать об этом в ближайшее отделение полиции или блокпост, где стоят военные или нацгвардейцы.