Одесская область оказалась под вражеской атакой: есть пострадавшие и разрушения

Последствия вражеского обстрела 25 ноября

В ночь на 25 ноября российские войска снова массированно атаковали Одесскую область беспилотниками. Вражеские удары привели к очередным разрушениям гражданских и энергетических объектов.

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

«Несмотря на активную работу ПВО, воздушная атака вызвала новые повреждения объектов гражданского и энергетического назначения», — говорится в сообщении.

В нескольких районах вспыхнули пожары и повреждения оборудования на территории портовой и энергетической инфраструктуры. В результате падения обломков пострадали шесть человек, среди них двое детей.

«Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Спасательные и аварийные службы продолжают работать на местах, ликвидируя последствия очередного российского удара по мирной Одесской области», — добавил Кипер.

Напомним, 25 ноября Россия нанесла по столице комбинированный удар ракетами и дронами. К сожалению, эта ночь не прошла без жертв — подтверждено наличие погибших и раненых.