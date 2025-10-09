- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 531
- Время на прочтение
- 1 мин
Одесская область — в огне из-за российской атаки: есть пострадавшие (фото)
Пять человек пострадали в результате российской атаки дронов в Одесской области. В ГСЧС показали фото пожаров.
Российские войска атаковали Одесскую область беспилотниками в ночь на 9 октября. Из-за этого в регионе пострадали люди и возникли пожары.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
По предварительным данным, в Одесской области из-за вражеской атаки горели два жилых дома, административное здание, автозаправочная станция.
Также вспыхнул масштабный пожар на территории объекта портовой инфраструктуры. Там горели контейнеры с растительным маслом, транспортом и древесными топливными пеллетами.
По предварительным данным, пострадали пять человек.
В ликвидации пожаров приняли участие 83 спасателя, было задействовано 18 единиц пожарной техники и пожарный робот ГСЧС, а также четверо добровольцев и пожарное авто.
Напомним, российские захватчики в ночь на 9 октября снова устроили дроновую атаку по Украине. В частности, из-за ударов БпЛА и УАБами по Сумской области погибли трое гражданских мужчин, еще двое получили ранения. Удары пришлись на Степановскую, Сумскую, Белопольскую, Великописаревскую, Камышанскую и Николаевскую громады, вызвав разрушения жилых домов и гражданской инфраструктуры.