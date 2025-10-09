Пожар в Одесской области из-за ночной российской атаки

Российские войска атаковали Одесскую область беспилотниками в ночь на 9 октября. Из-за этого в регионе пострадали люди и возникли пожары.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

По предварительным данным, в Одесской области из-за вражеской атаки горели два жилых дома, административное здание, автозаправочная станция.

Также вспыхнул масштабный пожар на территории объекта портовой инфраструктуры. Там горели контейнеры с растительным маслом, транспортом и древесными топливными пеллетами.

По предварительным данным, пострадали пять человек.

В ликвидации пожаров приняли участие 83 спасателя, было задействовано 18 единиц пожарной техники и пожарный робот ГСЧС, а также четверо добровольцев и пожарное авто.

Напомним, российские захватчики в ночь на 9 октября снова устроили дроновую атаку по Украине. В частности, из-за ударов БпЛА и УАБами по Сумской области погибли трое гражданских мужчин, еще двое получили ранения. Удары пришлись на Степановскую, Сумскую, Белопольскую, Великописаревскую, Камышанскую и Николаевскую громады, вызвав разрушения жилых домов и гражданской инфраструктуры.