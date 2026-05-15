Одесская область в огне: уничтожены дома и раненые люди (фото)

Последствия атаки

Ночью россияне снова атаковала Одесскую область. По последним данным, ранения получили два человека.

Об этом сообщили в ГСЧС.

«Возникло несколько очагов возгорания. В жилом секторе повреждены четыре дома и нежилое здание: часть домов разрушена, выбиты окна и повреждены конструкции, также повреждены 3 легковых автомобиля. Ранены два человека», — говорится в сообщении.

Под ударом также оказалась критическая инфраструктура — возникли пожары, которые спасатели оперативно ликвидировали.

Напомним, Украину в ночь на 15 мая атаковали вражеские беспилотники типа «Shahed».

Также сообщалось, что российские войска нанесли удар беспилотником по Индустриальному району Харькова, зафиксировано попадание в технический этаж девятиэтажного жилого дома.

