Одесская область в огне: уничтожены дома и раненые люди (фото)

Оккупанты ударными дронами накрыли Одесскую область. Под ударом оказалась критическая инфраструктура, возникли пожары.

Анастасия Павленко
Последствия атаки

Ночью россияне снова атаковала Одесскую область. По последним данным, ранения получили два человека.

Об этом сообщили в ГСЧС.

«Возникло несколько очагов возгорания. В жилом секторе повреждены четыре дома и нежилое здание: часть домов разрушена, выбиты окна и повреждены конструкции, также повреждены 3 легковых автомобиля. Ранены два человека», — говорится в сообщении.

Под ударом также оказалась критическая инфраструктура — возникли пожары, которые спасатели оперативно ликвидировали.

На местах ударов работали спасатели

Напомним, Украину в ночь на 15 мая атаковали вражеские беспилотники типа «Shahed».

Также сообщалось, что российские войска нанесли удар беспилотником по Индустриальному району Харькова, зафиксировано попадание в технический этаж девятиэтажного жилого дома.

