Одесские пиротехники изъяли и уничтожили более 30 снарядов и боеприпасов времен Второй мировой

Опасные находки были уничтожены на полигоне.
Одесские пиротехники изъяли и уничтожили более трех десятков снарядов и боеприпасов времен Второй мировой войны.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 11 января.
Отмечается, что к чрезвычайникам позвонили местные жители одной из общин области, и сообщили, что во время земельных работ на поле экскаватор откопал несколько артснарядов. На место прибыла специальная группа саперов, которая в течение дня подняла из-под земли 31 артиллерийский снаряд и две авиационные бомбы ФАБ 100.
Опасные находки осторожно и вручную погрузили на спецавтомобиль и вывезли на полигон, где впоследствии уничтожили.
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