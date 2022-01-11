Одесские пиротехники изъяли и уничтожили более 30 снарядов и боеприпасов времен Второй мировой

Одесские пиротехники изъяли и уничтожили более 30 снарядов и боеприпасов времен Второй мировой

Опасные находки были уничтожены на полигоне.

Одесские пиротехники изъяли и уничтожили более трех десятков снарядов и боеприпасов времен Второй мировой войны.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 11 января.



Отмечается, что к чрезвычайникам позвонили местные жители одной из общин области, и сообщили, что во время земельных работ на поле экскаватор откопал несколько артснарядов. На место прибыла специальная группа саперов, которая в течение дня подняла из-под земли 31 артиллерийский снаряд и две авиационные бомбы ФАБ 100.

Опасные находки осторожно и вручную погрузили на спецавтомобиль и вывезли на полигон, где впоследствии уничтожили.

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