Одесские продавцы облили соляркой тысячи елок, которые не продали до Нового года

Коммунальщики вывезли деревья на помойку.
В Одессе продавцы новогодних елок и сосен облили соляркой тысячи продавших деревьев.
Об этом сообщили в Суворовской райадминистрации Одесского горсовета.
Коммунальщики прибыли более 2,5 тыс. елок и сосен с улиц Бочарова, Высоцкого, Заболотного, Марсельской и Семена Палия.
"Все деревья вывезли на свалку, поскольку использовать их на корм животным нельзя. Перед тем как бросить елки, продавцы полили их соляркой. Трудно объяснить такие действия, но, очевидно, руководствовались целью – чтобы деревья не достались никому", — говорится в сообщении райадминистрации
Облито ли горючим веществом брошенные елки и сосны в других районах Одессы, пока неизвестно.
Как сообщалось, в Киеве сотни елок после предновогодних торгов продавцы покинули под открытым небом. Кто-то из киевлян берет несколько веток домой. Остальные – валяются ничейным.
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