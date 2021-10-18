Одесские школьники могут вернуться к очному обучению: при каких условиях детям позволят вернуться за парты

Одесские школьники могут вернуться к очному обучению: при каких условиях детям позволят вернуться за парты

Ученики младшей школы в Одессе продолжат учиться очно.

Школьники в Одессе смогут выйти из "дистанционки" и вернуться за парты уже с 1 ноября. Но это возможно при условии, если в учреждениях образования достигнут 100% вакцинации от COVID-19 среди педагогов.

Об этом заявила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

"Именно из-за высокой заболеваемости у детей и не такой легкий ход, как это было раньше, мы должны разорвать цепь на несколько недель. У нас было четыре выходных дня плюс эта неделя дистанционное обучение. После у нас каникулы по плану неделю и начиная с 1 ноября мы планируем продолжить обучение", — отметила Елена Буйневич.

По состоянию на сейчас, говорит Буйневич, в Одессе вакцинированы от коронавируса 91% учителей.

"Те школы, в которых не наберется 100% вакцинированного персонала, будут учиться дистанционно", — обьяснила она.

Чиновница отметила, что это условие не касается учеников начальных классов, которые продолжат работать очно, как и детские сады.

Кроме того, Буйневич анонсировала создание отдельных классов для детей, которые после восстановления очного учебного процесса захотят учиться дистанционно.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, ранее в украинском школах осенние каникулы были запланированы на одну неделю — с 25 по 31 октября. Но из-за ухудшения эпидситуации начало каникул сместили на 18 октября.

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко объяснил, для чего отправлять школьников на каникулы на неделю раньше.

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