Одесские спасатели помогли коллеге оригинально признаться любимой — трогательное видео

Пожарный из города Южное решился на важнейший шаг в своей жизни.

В Одесской области спасатель 8 марта сделал девушке предложение руки и сердца необычным способом — влез в ее квартиру по специальной лестнице.

«Твое трогательное предложение руки и сердца. В этот прекрасный день пожарный из города Южный решился, пожалуй, на важнейший шаг в своей жизни и, как настоящий бесстрашный спасатель, не боящийся высоты, сделал предложение своей любимой в привычных для себя опасных условиях», — рассказали в пресс-службе регионального главка ГСЧС.

На обнародованном видео зафиксировано, как мужчина в спецодежде приезжает к девушке на спецтранспорте и специальной выдвижной дробью поднимается на балкон 5 этажа многоэтажки. Он протягивает девушке, которая выходит к нему, букет цветов, становится на колено и протягиваю ювелирную коробочку с колечком.

“Мы желаем Сергею и Татьяне безумной любви в свободной, мирной и независимой Украине! Любовь победит», — отмечают в пресс-службе.

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