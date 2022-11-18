Одесские таможенники изъяли у украинца американский самолет, который тот вез в Молдову на прицепе: фото

Самолет CESSNA 182R забрали у владельца.
Одесские таможенники изъяли у украинца американский самолет, который тот вез в Молдову на прицепе.
Об этом сообщила пресс-служба Одесской таможни.
"Легкомоторное воздушное судно CESSNA 182R перемещал в Молдову гражданин Украины на прицепе грузовика через пункт пропуска "Староказачье-Тудора". Во время осуществления таможенных формальностей выяснилось, что самолет был ввезен под обязательство об обратном вывозе в срок, истекший три месяца поэтому", — говорится в сообщении.
В таможне отметили, что не получали заявлений о продлении срока временного ввоза, как предусмотрено законодательством. Самолет CESSNA 182R забрали у владельца.
Таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил по признакам части 6 статьи 481 Таможенного кодекса Украины. Владельцу грозит штраф в 170 тысяч гривен или конфискация самолета.
Дальнейшую судьбу воздушного судна решит суд.
Напомним, киевские таможенники задержали более полусотни американских цветных бриллиантов.
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