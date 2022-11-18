Одесские таможенники изъяли у украинца американский самолет, который тот вез в Молдову на прицепе: фото

Одесские таможенники изъяли у украинца американский самолет, который тот вез в Молдову на прицепе.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской таможни.

"Легкомоторное воздушное судно CESSNA 182R перемещал в Молдову гражданин Украины на прицепе грузовика через пункт пропуска "Староказачье-Тудора". Во время осуществления таможенных формальностей выяснилось, что самолет был ввезен под обязательство об обратном вывозе в срок, истекший три месяца поэтому", — говорится в сообщении.

Также читайте Над Киевом сбили необычную крылатую ракету оккупантов: что о ней известно

В таможне отметили, что не получали заявлений о продлении срока временного ввоза, как предусмотрено законодательством. Самолет CESSNA 182R забрали у владельца.

Таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил по признакам части 6 статьи 481 Таможенного кодекса Украины. Владельцу грозит штраф в 170 тысяч гривен или конфискация самолета.

Дальнейшую судьбу воздушного судна решит суд.

Напомним, киевские таможенники задержали более полусотни американских цветных бриллиантов.

"Мечты не умирают": процесс возобновления самолета начался

Читайте также: