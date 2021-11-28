Одесский аэропорт не смог принять самолет из Киева: что произошло

Пассажирский Boeing совершил несколько кругов над городом и вернулся в столицу.
Утром в воскресенье, 28 ноября, вылетевший из Киева Boeing 737-8HX авиакомпании Bees Airlines не смог приземлиться в Одессе из-за густого тумана.
Об этом сообщает издание "Думская".
Вылет самолета произошел с 20-минутной задержкой – в 5.44 утра.
Когда в 6:56 он долетел до Одессы, вынужден был сделать несколько кругов над городом, ожидая разрешения на посадку. Однако из-за густого тумана приземлиться так и не смог и направился в обратном направлении.
В 8:25 самолет приземлился в аэропорту "Борисполь".
Следующий борт, прилетевший из Стамбула, в Одесском аэропорту уже смогли принять. Airbus 321 "Турецких авиалиний" совершил посадку в Одессе в 8:36 утра.
Напомним, ранее в Одессе из-за ограниченной видимости не смогли сесть четыре самолета. Диспетчерам пришлось направлять их в другие аэропорты.
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