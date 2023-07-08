Одесский бизнесмен пытался подкупить сотрудников СБУ: давал 90 тысяч евро

Фигурант коррупционной схемы по экспорту украинской агропродукции хотел откупиться от следователей.

В Одесской области руководитель частного предприятия предлагал 90 тысяч евро взятки сотрудникам украинской спецслужбы, чтобы они прекратили следственные действия и не изымали его имущество в рамках уголовного производства, расследуемого СБУ.

Об этом в субботу, 8 июля, сообщили в пресс-службе СБУ.

Сотрудники спецслужбы провели оперативную комбинацию и задокументировали преступные действия фигуранта. Во время обысков по адресам его проживания и работы в Рени обнаружили всю сумму взятки.

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"Злоумышленником оказался местный бизнесмен, директор одной из логистических компаний. Он фигурант в другом уголовном производстве СБУ, где расследуются коррупционные схемы на экспорте украинской агропродукции”, — говорится в сообщении.

Следователи СБУ сообщили бизнесмену о новом подозрении по ч. 3 ст. 369 УКУ (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения — содержания под стражей.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сотрудники СБУ разоблачили чиновника Одесской ОВА, который похитил более семи миллионов гривен на строительстве поселковых больниц.

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