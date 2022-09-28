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Одесский городской совет не поддержал демонтаж памятника Екатерине II

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Одесский городской совет не поддержал демонтаж памятника Екатерине II

Фото: Думская

Одесские общественные активисты призвали власти демонтировать памятник российской императорке Екатерине II.

В среду, 28 сентября, горсовет Одессы не поддержал демонтаж памятника на Екатерининской площади.

Об этом сообщает Думская.

Отмечается, что за соответствующий проект проголосовало только 17 депутатов. "Против" не выступил никто. Один депутат воздержался. Не принял участие в голосовании 21 депутат мэрии.

Следует отметить, что ранее в областной военной администрации рекомендовали горсовету демонтировать памятники Екатерине II и Александру Суворову.

К слову, в июле электронная петиция о демонтаже памятника Екатерине II в Одессе набрала необходимые 25 тысяч голосов. Президент Владимир Зеленский обратился в Одесский горсовет с просьбой поднятые в петиции вопросы.

Как сообщалось, памятник Екатерине II несколько раз обливали красной краской. Ранее на постаменте памятника неизвестная девушка написала "Екатерина=Путин".

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