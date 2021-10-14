Одесский художественный музей, который возглавлял Ройтбурд, получил статус национального

Также президент поручил правительству проработать вопрос о проведении ремонтно-реставрационных работ в здании музея.

Президент Владимир Зеленский предоставил статус национального коммунальному учреждению "Одесский художественный музей".

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Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

"Учитывая общегосударственное и международное признание результатов деятельности коммунального учреждения "Одесский художественный музей" как ведущего культурно-образовательного и научно-исследовательского учреждения по сохранению, изучению и популяризации музейных коллекций, постановляю предоставить коммунальному учреждению "Одесский художественный музей" статус национального и в дальнейшем именовать - коммунальное учреждение "Одесский национальный художественный музей", — говорится в документе.

Также президент поручил правительству проработать в установленном порядке вопрос о проведении ремонтно-реставрационных работ на здании-памятнике национального значения, в которой размещается коммунальное учреждение "Одесский национальный художественный музей". А Одесской областной государственной администрации совместно с Одесским областным советом поручено проработать вопрос о присвоении коммунальному учреждению имени Александра Анатольевича Ройтбурда, который возглавлял музей и умер в августе этого года.

Напомним, 8 августа в возрасте 59 лет скончался известный художник, депутат Одесского облсовета, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд, который мечтал, чтобы учреждение получило статус национального музея. Символично, что сегодня, 14 октября, в день подписания указа, выдающемуся художнику исполнилось бы 60 лет.

История великого художника: кем был художник Александр Ройтбурд

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