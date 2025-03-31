Одесский школьник перехитрил россиянина, пытавшегося завербовать его через Telegram - фото

Одеський школьник раскрыл попытку вербовки / © Pexels

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В Одессе российский вербовщик пытался завербовать школьника через Telegram, обещая ему дополнительный заработок, но подросток не поверил и обратился в органы правопорядка.

Об этом рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI в Telegram.

«Ученику 9 класса написали неизвестные и предложили поджигать транспортные средства РТЦК, административные здания и оставлять на них граффити. Школьник сохранил переписку и передал ее инспектору Службы образовательной безопасности», — рассказал он.

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По информации Белошицкого, россияне сначала предлагают детям выполнять невинные задачи, а уже после этого пытаются вовлечь их в незаконные действия, такие как подрывная деятельность, с помощью шантажа или финансовых обещаний.

По словам представителей центра, в случае получения предложения об участии в преступной деятельности важно обратиться в СБУ через «горячую линию» или чат-бот «Спали ФСБшника».

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львове в трамваях появились плакаты с QR-кодами, ведущими на телеграмм-каналы российской ФСБ, призывающие к диверсиям. Коды были размещены у входной двери и кабины водителя с надписью: «Не сомневайся, переходи и осуществи свои мечты».