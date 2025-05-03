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Одесский ТЦК прокомментировал мобилизацию отца девочки, которую сбила полицейская
Во время прохождения ВЛК мужчина пожаловался на резкое ухудшение состояния здоровья, ему вызвали скорую и по результатам обследования безотлагательно госпитализировали.
В Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки прокомментировали случай по мобилизации якобы многодетного мужчины: один из трех детей юридически находится на попечении другого родителя.
Об этом сообщает Одесский областной ТЦК и СП в Facebook.
Отмечается, что 1 мая 2025 представители Национальной полиции доставили во 2-й отдел Белгород-Днестровского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки гражданина, который согласно действующим учетным данным находился в розыске на основании ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях — «Нарушения военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе».
После уточнения военно-учетных данных гражданина направили на прохождение военно-врачебной комиссии. В ходе прохождения ВЛК он пожаловался на резкое ухудшение состояния здоровья, в связи с чем вызвали бригаду экстренной медицинской помощи. По результатам обследования гражданина по решению врачей безотлагательно госпитализировали.
В сообщении отмечают, что во время пребывания мужчины в помещении РТЦК и СП не применялось никаких мер физического принуждения или других действий, которые могли бы иметь признаки противоправности.
«По распространенному в медиа заявлению о многодетном статусе гражданина в ТЦК отметили, что согласно действующему законодательству, основанием для отсрочки является содержание трех или более несовершеннолетних детей, что подтверждается официально оформленными документами», — говорится в сообщении.
Как отмечается, на момент составления соответствующего протокола такие документы представлены не были. Дополнительно отметили, что один из трех детей юридически находится на попечении другого родителя, что делает невозможным применение нормы о многодетности как основания для отсрочки.
Также в ТЦК объяснили, что мобилизация не связана с ДТП, информацию о которой также сообщали в СМИ.
«Информационные сообщения, циркулирующие в публичном пространстве и касающиеся дорожно-транспортного происшествия, которое, по утверждениям отдельных лиц, произошло накануне с участием представительницы правоохранительных органов, никак не коррелируют с деятельностью органов ТЦК и СП», — сообщили в ТЦК.
Также добавили, что территориальные центры комплектования не уполномочены на процессуальное реагирование или следственные действия по делам о ДТП, эти вопросы относятся к компетенции Национальной полиции и органов прокуратуры.
Напомним, в Одесской области полицейская сбила семилетнюю девочку, а отца отвезли в ТЦК. Жена мужчины рассказала шокирующие подробности скандала.