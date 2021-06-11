Одесский водитель на скорости снес забор и пролетел 20 метров вниз по склону

Пассажирка авто попала в больницу.

Полетел со склона в сторону моря. В Одессе водитель "БМВ" на полной скорости перескочил бетонный парапет, снес металлический забор и полетел через кусты и деревья вниз.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

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Машина пролетела два десятка метров с горы, а потом затормозила об берегоукрепительные конструкцию.

Пассажирка авто попала в больницу, водитель чудом остался невредимым. Впрочем, все равно пошел в медучреждение: проверяться на состояние наркотического или алкогольного опьянения.

В патрульной полиции говорят, водитель не заметил конца улицы и шлагбаума, который перекрывал заезд к слепому переулку.

Новости Украины: в Одессе авто на бешеной скорости слетело с бетонного парапета прямо в сторону моря

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