Одесский водитель на скорости снес забор и пролетел 20 метров вниз по склону

Пассажирка авто попала в больницу.
Полетел со склона в сторону моря. В Одессе водитель "БМВ" на полной скорости перескочил бетонный парапет, снес металлический забор и полетел через кусты и деревья вниз.
Об этом говорится в ТСН.16.45.
Машина пролетела два десятка метров с горы, а потом затормозила об берегоукрепительные конструкцию.
Пассажирка авто попала в больницу, водитель чудом остался невредимым. Впрочем, все равно пошел в медучреждение: проверяться на состояние наркотического или алкогольного опьянения.
В патрульной полиции говорят, водитель не заметил конца улицы и шлагбаума, который перекрывал заезд к слепому переулку.