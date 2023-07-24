Одесского военкома Борисова, ежемесячно получавшего на 8 млн больше своей зарплаты, задержали: что дальше

Сканданный бывший руководитель Одесского военкомата Евгений Борисов задержан 24 июля. Ежемесячно он получал на 8 миллионов больше своей официальной зарплаты чиновника. ДБР совместно с Генпрокуратурой задержали Борисова в Киеве и уже на завтра назначено судебное заседание по избранию меры пресечения.

Корреспондент ТСН Иван Петричак собрал справку о скандально известном одесском военкоме.

"В клетчатой футболке, и держа руки за спиной – мужчина, похожий на бывшего Одесского военкома Евгения Борисова дает объяснение следователям: почему не отвечал на звонки. Фактически – скрывался – настаивают работники ДБР", – рассказывает Иван Петричак.

По каким статьям подозревают Борисова

На Борисова надели наручники. Его подозревают сразу по трем статьям Уголовного кодекса.

Первая – прогулы. В начале декабря 2022 года Борисов, который тогда отвечал за призыв военнослужащих в целом регионе – неделями не являлся на службу. Вместе с тем – сетью распространялась информация, что с семьей – он во время военного положения отдыхает за границей. Луна провела на побережьях Испании, в Молдове и на Сейшелах.

Уехал он на отдых под предлогом лечения, но по данным следствия – незаконно, откуда следующая статья обвинения – уклонение от служебных обязанностей.

Еще одна статья, обвиняемая Борисовым – наиболее болезненная для общества незаконное обогащение. Более чем на 188 миллионов гривен – как впоследствии выяснится.

В одном из расследований журналисты издания "Украинская правда" сообщали, что семья начальника одесского областного военкомата Евгения Борисова за время полномасштабной войны приобрела немало зарубежной недвижимости. Вилла на испанском побережье стоимостью 3 млн. 950 тысяч евро – оформлена на мать Борисова – пенсионерку. А еще офис на жену Борисова – 2 млн. евро. В собственности тещи Борисова за время полномасштабной войны появились элитные несколько элитных японских и германских автомобилей.

"Имущество на сумму вовсе не соразмерно официальным доходам семьи. Несколько месяцев назад в отношении Борисова в командовании ВСУ провели служебную проверку. Все из-за информации, что он якобы устроил сделки по продаже так называемых "белых билетов" по 5 тысяч евро за каждый, а также краж на обеспечение служебных обязанностей от изъятия военных. ом лично поручил президент. И анонсировал масштабную проверку военкоматов по всей стране", – объяснил корреспондент ТСН.

Что угрожает Борисову

ДБР против Борисова возбудили уголовное производство, за дело взялось и Национальное агентство по противодействию коррупции. В ходе расследования — ведомство составило обоснованный вывод, а возможную сумму взяток одесского служащего назвали рекордной, когда небыли обнаруживали, а именно 188 миллионов гривен. В настоящее время задержан под стражей, уже завтра ему должны выбирать меру пресечения. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, за незаконное обогащение теперь можно попасть в тюрьму — закон вступил в силу. С 28 ноября закон об ответственности за незаконное обогащение вступил в силу.

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