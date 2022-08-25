Одесскую область накрыла пылевая буря: Братчук объяснил, что это за редкое явление

Одесскую область накрыла пылевая буря – это редкое метеорологическое явление. Облако пыли занесло в Украину с других территорий нашей планеты.

Об этом рассказал спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что пылевое облако накрыло не только Одесскую область, но и другие регионы Украины.

"Есть такая ситуация, она ни чем не отличается от соседнего Николаева. Говорят, на временно оккупированной территории Херсонщины тоже такие природные проявления есть, как и в Киеве. Наши экологи говорят, что ничего страшного нет. Конечно, происходит такое нетрадиционное, редкое явление, тем не менее, это пыль, которую несет с соответствующих территорий нашей планеты. Такое бывает в природе", — сказал он.

Также Братчук отметил, что в регионе – жара и это возможно также связано с повышенным уровнем концентрации пыли в воздухе.

"Держимся, дышать можно. Вы видите, что я без маски в жару на улице. Температура соответственно очень повышенная. Возможно, это тоже связано с тем, что есть такой смог над городом и регионом, но ничего страшного нет", — сказал он.

Как рассказал "Суспильному" ректор Одесского государственного экологического университета Сергей Степаненко, уже через несколько дней пыль начнет оседать и он надеется, что в ближайшее время его с поверхности смоет дождем.

"У нас сейчас есть северный воздушный поток, который несет воздух вместе с песком из пустыни Средней Азии. Вся Украина сейчас покрыта этим облаком пыли. У нас бывает вынос этой пыли или из африканских пустынь, из Сахары или, как в этом случае, из азиатских", – сказал он.

В этот период эксперт рекомендует пользоваться масками, чтобы защитить органы дыхания от попадания пыли.

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