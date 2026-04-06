Одессу атакуют десятки дронов: в городе раздаются взрывы
Город находится под массированной атакой вражеских беспилотников.
Российские захватчики в ночь на 6 апреля массированно атакуют Одессу ударными беспилотниками.
Об этом говорится в сообщении местных телеграмм-каналов.
Сообщается, что в городе прозвучала серия взрывов после двух часов ночи во время атаки вражеских БпЛА.
Ранее воздушные силы сообщали о нескольких группах движущихся по направлению города БПЛА.
По данным мониторинговых каналов, город несколькими группами атакует более 30 вражеских беспилотников.
Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 5 апреля атаковали Одессу, в результате чего загорелись автомобили и балкон жилого дома.
Мы ранее информировали, что в Одессе днем раздался взрыв после объявления ракетной опасности.