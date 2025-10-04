- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 497
- Время на прочтение
- 1 мин
Одессу снова затопило: что сейчас происходит в городе
В Одесской области повысился уровень воды, власти привлекли 225 сотрудников и 42 единицы техники для ликвидации последствий.
В субботу, 4 октября, в Одессе из-за значительных осадков было зафиксировано критическое повышение уровня воды. Наиболее пострадали Киевский и Пересыпский районы Одессы, где фиксируются значительные подтопления.
Об этом сообщили в Одесской ОГА.
Городские власти Одессы сообщили об усиленной работе коммунальных служб. В настоящее время продолжаются срочные работы по очистке дождеприемников и рукавов.
На локациях возможных подтоплений работают дежурные бригады. По данным мэрии, к ликвидации последствий непогоды привлечены 225 сотрудников и 42 единицы специализированной техники.
Из-за сложной погодной ситуации и риска для передвижения местных жителей призывают избегать передвижения по подтопленным участкам и следить исключительно за официальными сообщениями.
Для удобства и обеспечения безопасности граждан в Одессе и области продолжают работать пункты несокрушимости. Там можно не только согреться, но получить необходимую помощь, а также подзарядить телефоны. В ОГА напомнили, что актуальные адреса доступны в приложении «Действие».
Напомним, во вторник, 30 сентября, в Одессе выпало рекордное количество осадков, более чем вдвое превышающее месячную норму. В сутки выпало 94 мм осадков, что составляет 224% месячной нормы.
Причиной этого был не только локальный циклон, но и климатические изменения, усиливающие интенсивность дождей в регионе.
Напомним, жертвами непогоды в Одессе стали 10 человек. Накануне, 2 октября, спасатели закончили поисковые работы.