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Одессу заполонило нашествие гигантских насекомых: действительно ли это саранча (видео)
Социальные сети Одессы взорвались видео с огромными насекомыми, оккупировавшими парки и тротуары города.
Одессу заполонили тысячи больших насекомых, испугавших горожан своим сходством с саранчой. Эксперты успокаивают: это не вредители, а серые кузнечики, просто сбившиеся с пути из-за ночного освещения.
Об этом рассказал орнитолог Сергей Курочкин, сообщает «Телеграф».
Большие насекомые в Одессе — что это за вид
Соцсетями распространяются видео с массовым скоплением насекомых в Одессе. Они буквально укрыли улицы, тротуары и городские аллеи. Особенно много крупных насекомых заметили в парке Парк Шевченко.
Сначала горожане предположили, что это саранча. Впрочем, Курочкин объяснил: речь идет о серых кузнечиках — хищниках, которые питаются мелкими насекомыми, гусеницами и тлей, помогая уменьшать количество растительных вредителей. К тому же сами кузнечики являются важной частью рациона птиц.
По словам орнитолога, увеличение популяции серых кузнечиков связано с мягкой зимой, а также теплой и влажной весной. Когда на определенной территории их становится многовато, формируется так называемая макроптерная (долгокрылая) форма — насекомые отращивают мощные крылья и отправляются искать новые места для жизни.
Во время ночных перелетов кузнечики ориентируются по луне и звездам. Однако в этом случае их дезориентировало искусственное освещение Одессы, привлекшее насекомых в город.
Могут ли серые кузнечики кусать людей?
Серые кузнечики не представляют угрозы для людей и сами не нападают. Но если взять насекомое в руки, оно может обороняться — ущипнуть или укусить своими сильными челюстями. Такой укус не является ядовитым и не представляет опасности.
Как отличить серых кузнечиков от саранчи?
Кузнечик — это преимущественно ночной хищник, охотящийся на мелких насекомых и приносящий пользу экосистеме. Саранча является дневным травоядным вредителем, который собирается в большие стаи и способна уничтожать посевы.
Основные отличия:
у кузнечика очень длинные усы, часто длиннее тела, помогающие ему ориентироваться; у саранчи усы короткие;
кузнечик имеет развитые задние лапы для прыжков и сильные передние конечности для захвата добычи; у саранчи передние лапки значительно слабее и выполняют опорную функцию;
голова кузнечика более подвижна, с острыми хищными челюстями и коротким массивным брюшком; у саранчи голова менее подвижна, приспособлена к пережевыванию растений, а брюшко длиннее и вытянуто.
К слову, из-за продления теплого сезона в Украине ожидается нашествие комаров, поскольку насекомые успевают дать больше поколений. По словам энтомолога Виктора Шпарика, теплый период для них может увеличиться на месяц и больше. Прежде со всплеском численности столкнутся южные области — Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская — и центральные регионы Украины, где есть водоемы.