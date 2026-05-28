Одевайтесь теплее: на Украину надвигается еще более сильное похолодание и непогода

Погода в Украине / © pixabay.com

Реклама

В Украину идет еще более сильное похолодание и непогода.

Об этом сообщила известная синоптик Наталья Диденко в Facebook и рассказала, когда же ждать потепления.

Погода в Украине

Температура воздуха в течение дня ожидается в пределах +13+17 градусов, на Закарпатье и на юге Украины до +17+20 градусов.

Реклама

В ночные часы вообще будет холодно, +4+11 градусов, поэтому утром одевайтесь потеплее.

Завтра, 29 мая, дожди возможны практически во всех областях Украины.

Северо-западный ветер еще удержится порывистым, сильным.

Погода в Киеве

В Киеве в пятницу, 29 мая, по данным синоптика, ожидается временами дождь, порывистый ветер северо-западного направления, днем будет свежевать, около +15 градусов.

Реклама

«Потепление в Украине возобновится с началом июня», — резюмировала Наталья Диденко.

Напомним, климатологи прогнозируют, что нынешний год может войти в число самых жарких в истории наблюдений.

Новости партнеров