Одевайтесь теплее: на Украину надвигается еще более сильное похолодание и непогода
В ночные часы вообще будет холодно, +4+11 градусов, поэтому утром нужно одеваться потеплее.
В Украину идет еще более сильное похолодание и непогода.
Об этом сообщила известная синоптик Наталья Диденко в Facebook и рассказала, когда же ждать потепления.
Погода в Украине
Температура воздуха в течение дня ожидается в пределах +13+17 градусов, на Закарпатье и на юге Украины до +17+20 градусов.
В ночные часы вообще будет холодно, +4+11 градусов, поэтому утром одевайтесь потеплее.
Завтра, 29 мая, дожди возможны практически во всех областях Украины.
Северо-западный ветер еще удержится порывистым, сильным.
Погода в Киеве
В Киеве в пятницу, 29 мая, по данным синоптика, ожидается временами дождь, порывистый ветер северо-западного направления, днем будет свежевать, около +15 градусов.
«Потепление в Украине возобновится с началом июня», — резюмировала Наталья Диденко.
Напомним, климатологи прогнозируют, что нынешний год может войти в число самых жарких в истории наблюдений.