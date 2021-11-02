Один брат выбежал из дома, другой не смог: в Закарпатье мужчина сгорел заживо в собственном доме

Один брат выбежал из дома, другой не смог: в Закарпатье мужчина сгорел заживо в собственном доме

Пламя охватило кровать, на которой спал погибший.

Сегодня, 2 ноября, в жилом доме по ул. Садовой в с. Ворочево Ужгородского района, что на Закарпатье, в результате пожара погиб мужчина. Сообщения о возгорании спасатели получили в 02:16 ч.

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Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС области.

"В доме жили двое братьев. Один из них почувствовал запах дыма, пошел на кухню, где спал другой, и увидел охваченную пламенем кровать. Он сразу же выбежал из задымленного помещения и позвонил по номеру 101", — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли пожарные. В 02:38 им удалось локализовать возгорание и еще через несколько минут, в 02:42, окончательно его ликвидировать. На пепелище бойцы ГСЧС обнаружили тело 55-летнего хозяина.

Правоохранительные органы устанавливают причину возникновения пожара. Сумма нанесенного ущерба выясняется, поскольку огонь уничтожил кровать и домашнее имущество на площади 2 кв. м.

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