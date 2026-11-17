Суд

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В Виннице двое работников ТЦК во время мер оповещения остановили авто, насильно дергали двери и распылили спецсредство химического действия. Поэтому водитель и пассажирка получили ожоги глаз. Кроме того, один из нападавших выстрелил в сторону потерпевшего.

Об этом сообщает Винницкий городской суд.

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Следователи судьи установили, что инцидент произошел во время оповещения граждан. Остановив машину, мужчины, один из которых находился в состоянии наркотического опьянения, начали силой дергать двери и применили спецсредство химического действия. Водитель и пассажирка подверглись химическим ожогам глаз. А один из подозреваемых выстрелил в сторону потерпевшего из стартового пистолета.

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«Потерпевшие в суд предоставили письменные заявления, в которых отмечалось, что претензий к подозреваемым нет. На одном из судебных заседаний присутствовал потерпевший, поддержавший эти заявления и заметил, что подозреваемых простили», — отметили в пресс-службе суда.

Несмотря на это, суд признал подозрение в хулиганстве (ч. 4 ст. 296 УК Украины) обоснованным, учел риски и взял обоих фигурантов под стражу на 60 суток. Один из подозреваемых сможет выйти под залог в размере 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, другой был арестован без права залога. Следственные действия продолжаются.

После конфликта с молодыми супругами в Виннице двое работников ТЦК оказались под стражей.

Напомним, в микрорайоне Старый город в Виннице произошел конфликт между работниками ТЦК и молодыми супругами. По имеющейся информации, они остановили автомобиль с 21-22-летними парнем и девушкой, которая, вероятно, была беременна. Во время спора в машине повредили пассажирскую дверь, а в салон распылили слезоточивый газ.

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