Один человек погиб, семеро пострадали: новые данные об атаке на Запорожье

Запорожье / © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

Реклама

В результате вражеской атаки на Запорожье погиб один человек, еще семеро получили ранения, среди них – ребенок.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Количество пострадавших возросло – нескольким людям понадобилась помощь медиков. На местах попаданий работают бригады скорой помощи. Раненым предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Реклама

Российские войска продолжают обстреливать Запорожье, нанося удары по гражданской инфраструктуре. Власти призывают жителей соблюдать правила безопасности и находиться в укрытиях во время воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области в ночь на 9 сентября прогремели взрывы во время воздушной тревоги .