Один человек погиб в результате вражеской атаки на Харьков, количество пострадавших растет

Разбор завалов продолжается.
По меньшей мере, один человек погиб в результате ракетных ударов РФ по Харькову.
Об этом сообщает Общественное.
Позже эту информацию подтвердили представители местных властей – глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и харьковский мэр Игорь Терехов.
Попаданием ракеты полностью разрушены по меньшей мере три этажа одного подъезда пятиэтажного жилого дома.
Напомним, что в Харькове количество пострадавших в результате двойных обстрелов росло до 12 человек.
Среди раненых есть 12-летняя девочка, заявил директор облцентра экстренной медпомощи Виктор Забашта.
Обновлено в 01:38
Число пострадавших в Харькове возросло до 13 пострадавших.
Среди них – еще один ребенок 12 лет, мальчик также госпитализирован.
Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Сигегубов.
Напомним, что в Харькове россияне дважды попали в плотную застройку: пострадавшие, а под завалами могут быть еще люди.
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