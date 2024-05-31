Один человек погиб в результате вражеской атаки на Харьков, количество пострадавших растет

По меньшей мере, один человек погиб в результате ракетных ударов РФ по Харькову.

Об этом сообщает Общественное.

Позже эту информацию подтвердили представители местных властей – глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и харьковский мэр Игорь Терехов.

Попаданием ракеты полностью разрушены по меньшей мере три этажа одного подъезда пятиэтажного жилого дома.

Напомним, что в Харькове количество пострадавших в результате двойных обстрелов росло до 12 человек.

Среди раненых есть 12-летняя девочка, заявил директор облцентра экстренной медпомощи Виктор Забашта.

Обновлено в 01:38

Число пострадавших в Харькове возросло до 13 пострадавших.

Среди них – еще один ребенок 12 лет, мальчик также госпитализирован.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Сигегубов.

Напомним, что в Харькове россияне дважды попали в плотную застройку: пострадавшие, а под завалами могут быть еще люди.

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