- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 96
- Время на прочтение
- 1 мин
Один человек пострадал в результате вражеской атаки на Запорожье: продолжается ликвидация последствий (фото)
В ночь на 22 октября россияне нанесли удар по Запорожью, в результате чего пострадал один человек. На месте работают экстренные службы.
В результате ночного удара по Запорожью один человек получил ранения. На месте работают спасательные службы, идет ликвидация последствий вражеской атаки.
Информацию подтвердил глава Запорожской ОВ Иван Федоров.
Местные власти информируют, что все нуждающиеся в помощи — психологической, гуманитарной или информационной — могут обратиться на горячие линии.
Контакты для помощи:
📲 Городской колл-центр:
15-80
(050) 414 15 80
(067) 656 15 80
📲 Горячая телефонная линия Запорожской ОВА:
0 800 503 508