Один держал за крыло, другой — бил палкой: в Днепре двое подростков до полусмерти избили голубя

Они поймали голубя и избивали его.

Об этом сообщает Internet.ua.

Инцидент произошел в Днепре на жилмассиве "Тополь". По словам очевидцев, двое подростков долго издевались над голубем. Один из них держал птицу за крыло, а другой избивал ее палкой.

Через некоторое время живодеры потеряли интерес к полусознательной птице и поспешили убежать.

О дальнейшей судьбе птицы не сообщается.

Ранее стало известно, что в США арестовали супругов, которые заставили приемного ребенка жить в гараже в ящике. Это продолжалось пять лет.

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