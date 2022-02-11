Один держался на льду, другой выбраться не смог: на Днепропетровщине во время рыбалки утонул мужчина

Происшествие случилось на реке Днепр в Верхнеднепровске Каменского района.
На Днепропетровщине во время рыбалки двое мужчин провалились под лед. Один из них смог выбраться из воды, второго ищут спасатели.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Как стало известно, происшествие случилось на реке Днепр в Верхнеднепровске Каменского района. Там двое мужчин во время рыбалки "ушли" под лед.
Прибывшие на место спасатели нашли одного из рыбаков, который находился в воде в 100 метрах от берега. Гражданина вытащили из проруби и госпитализировали. Второго потерпевшего обнаружить пока не удалось.
“Водолазы “Аварийно-спасательной службы” с помощью лодки провели поисковые работы, утонувший мужчина не обнаружен. В 18:45 в связи с наступлением темноты поисковые работы временно приостановлены, — рассказали в пресс-службе ГСЧС области.
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