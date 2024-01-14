Один едва не утонул, еще один надел гидрокостюм: на Закарпатье поймали 12 уклонистов (фото)

В частности, пограничники достали из Тисы 21-летнего киевлянина, который едва не погиб, пытаясь скрыться в Венгрии.

За сутки на Закарпатье было зафиксировано 12 случаев нарушения границы уклонистами.

Об этом передает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Двое мужчин были задержаны пограничниками отделения "Ракош" на границе с Румынией. Ими оказались жители Закарпатья и Киевщины. Для пересечения границы мужчины избрали горный участок госграницы.

Задержанные уклонисты

Еще один украинец, который планировал пересекать границу с Румынией вне пунктов пропуска, задержали военнослужащие отделения "Солотвино". В Закарпатье 20-летний мужчина приехал из Харьковщины. О намерениях молодого человека красноречиво свидетельствовали гермомешок с сменной одеждой, личными вещами и документами. К тому же он был одет в гидрокостюм, ведь собирался преодолевать Тису, которой пролегает украинско-румынская граница.

Гермомешок

Задержанный уклонист

Остальные правонарушители пограничники остановили вблизи границы с Венгрией.

В частности, задержали пятерых закарпатцев, одного киевлянина, одного жителя Ровенщины и одного – Кировоградщины.

Задержанные уклонисты / Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Кроме того, сегодня утром пограничники достали из Тисы 21-летнего киевлянина, который при попытке незаконно попасть в Венгрию чуть не погиб.

Ранее сообщалось, что уклонист "изменил пол", чтобы убежать за границу.

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