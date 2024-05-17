Один из аэропортов Украины может возобновить полеты: что известно

Львовская область активно развивает туристическую отрасль, стремясь сделать регион привлекательным для иностранных туристов и инвесторов. Одним из ключевых факторов для достижения этой цели является возобновление работы аэропорта "Львов".

Аэропорт "Львов" могут открыть для полетов гражданской авиации, но для этого есть одно условие.

Об этом рассказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий во время Национального туристического саммита 17 мая во Львовской области.

По его словам, важным направлением развития области является сделать Львовщину привлекательной для иностранных туристов и инвесторов.

"Для этого должен возобновить работу аэропорт "Львов". Но это произойдет только тогда, когда небо над Львовщиной закроют. Поднимаю этот вопрос во время каждой встречи с зарубежными партнерами, которые могут повлиять на такое решение", — отметил Козицкий.

Глава Львовской ОВ также рассказал во время саммита, что ключевой приоритет ОВА в области гостеприимства – безбарьерность.

"Вместе с командой работаем над тем, чтобы люди, которые передвигаются на колесных креслах, а также с нарушениями слуха и зрения, имели доступ ко всем популярным туристическим объектам на Львовщине", — добавил Козицкий.

Напомним, ранее в Украине уже были разговоры об открытии одного из аэропортов. Это произошло после новостей о переговорах с авиарегуляторами в США и ЕС. Эксперты называют три возможных варианта: Львов, Ужгород и Киев; рассказывают о визитах комиссий, регулярно инспектирующих состояние аэродрома. К слову, Украина уже получила статус страны, которая за последние десятилетия единственная закрыла свое небо на столь длительный период. Даже в условиях войны в Афганистане, Израиле, Судане происходили пассажирские перелеты. Но следует отметить, что ни одна из этих стран не сталкивалась с таким коварным и мощным врагом, как Россия.

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