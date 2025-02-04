Один из авиаперевозчиков готов возобновить полеты в Украине, но есть условие

Ryanair вернется в Украину через 4-6 недель после завершения боевых действий.

Ryanair планирует возобновить полеты над Украиной в надежде, что президент США Дональд Трамп сможет прекратить войну.

Об этом сообщил исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири, пишет The Telegraph.

Он рассказал, что Ryanair планирует возобновить полеты над Украиной в течение 4-6 недель после завершения боевых действий и надеется, что это произойдет уже в этом году.

"Я очень надеюсь, что это произойдет в этом году. Я думаю, что одной из вещей, которые Трамп может сделать, надеюсь, будет скорейшее решение вопроса незаконного вторжения России в Украину", — сказал он.

По его словам, компания планирует открыть около 24 маршрутов в Киев и Львов после восстановления полетов в Украине. Однако без прекращения огня Европейское агентство авиационной безопасности не разрешит авиаперевозки.

Напомним, ранее авиационный эксперт объяснил, какие риски ждут пилотов и пассажиров, если небо над Украиной откроют во время войны.

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