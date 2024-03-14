Один из энергоблоков Хмельницкой АЭС отключили от сети: что произошло

В четверг, 14 марта, второй энергоблок Хмельницкой атомной электростанции был отключен от сети. Произошло это по техническим причинам.

Об этом сообщили в пресс-службе "Энергоатома".

"13 марта в 17:48 было зафиксировано колебание параметра осевого сдвига ротора цилиндра высокого давления турбоагрегата (ЦВД) с тенденцией увеличения", — говорится в сообщении.

Выясняются обстоятельства и продолжаются работы по устранению нарушений. В "Энергоатоме" отмечают, что в условиях профицита на рынке электроэнергии было решено отключить турбоагрегат для выяснения и устранения причин отклонения.

Как сообщалось, во время одной из атак российских БПЛА в октябре 2023-го произошли взрывы возле Хмельницкой АЭС. Силы ПВО сбили все летевшие воздушные цели. Впрочем, обломки нанесли ущерб в Славуте и Нетишине. Взрывом повреждены окна в административно-бытовом и лабораторно-бытовом корпусах.

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