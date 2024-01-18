Один из фигурантов дела Гринкевичей задержан: какой размер залога

Идентична мера пресечения обвинения просит и для других двух подозреваемых.

Печерский районный суд Киева назначил одному из фигурантов дела Гринкевичей о поставке некачественной одежды для ВСУ. Его арестовали, предусмотрена возможность внесения залога в размере 500 миллионов гривен.

Об этом рассказала спикер Офиса генпрокурора Надежда Максимец, пишет "Укринформ".

"Имеем первое решение. Ходатайство прокурора удовлетворено, одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 16.03.24 с залогом 500 001 528 грн. (165 126 прожиточных минимумов). Рассмотрение других ходатайств продолжается", – сказала она.

Напомним, Государственное бюро расследований объявило в розыск Романа Гринкевича – одного из членов организованной преступной группы, причастной к махинациям на закупках для Вооруженных сил Украины.

Читайте также: