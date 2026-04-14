Один из городов с утра под непрерывным ударом РФ: инфраструктура в огне

С утра российская армия наносит удары по городу Кривой Рог Днепропетровской области. Оккупанты атакуют инфраструктурные объекты.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

«Враг с утра продолжает атаковать инфраструктуру города. На сейчас — без потерь», — подчеркнул он.

По словам Вилкула, в городе продолжается аварийно-спасательная операция и тушение пожаров.

Атаки на Кривой Рог 14 апреля

Утром россияне ударили «Шахедами» по городу. В результате «прилета» возник пожар на объекте инфраструктуры. В результате этой атаки на Кривой Рог обошлось без пострадавших.

Около 10 часов стало известно, что враг второй раз за утро атаковал город. Оккупанты снова попали по инфраструктуре, загорелся пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.