ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
85
Время на прочтение
1 мин

Один из крупнейших НПЗ России вспыхнул после атаки дронов

Ранее в регионе предупреждали об угрозе атак беспилотников.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Комментарии
Пожар на НПЗ Ярославля

В российском Ярославле ночью произошла серия взрывов, после которых возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

Об этом сообщают российские телеграмм-каналы, ссылаясь на показания местных жителей.

Очевидцы рассказывают, что первые громкие звуки раздались около 00:40. В общей сложности, по их словам, было слышно примерно полтора десятка взрывов.

В небе замечали яркие вспышки, а в некоторых районах города чувствовалась вибрация — в частности, дрожали окна и срабатывали автомобильные сигнализации.

Жители также заявляют об активной работе противовоздушной обороны и возможном уничтожении воздушных целей.

Затем в сети обнародовали снимки, на которых зафиксирован пожар на территории нефтеперерабатывающего завода.

Ранее в регионе предупреждали об угрозе атак беспилотников, а также сообщали о временном прекращении работы местного аэропорта.

Ярославский нефтеперерабатывающий завод является самым крупным предприятием такого типа на севере России и входит в пятерку лидеров среди НПЗ страны по объемам первичной переработки нефти.

Ранее сообщалось, что Новокуйбышевский и Туапсинский нефтеперерабатывающие заводы «Роснефти» прекратили переработку нефти в результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов.

Мы ранее информировали, что масштабы России и рассредоточенность объектов мешают захватчикам организовать надежную оборону инфраструктуры от украинских атак.

Комментарии (0)
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie