Один из крупнейших производителей масел в России: Украина нанесла мощный удар по НПЗ в Уфе (видео)

Атака на Россию / © Владимир Зеленский

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Украина нанесла удар по нефтеперерабатывающему заводу в Уфе — одном из крупнейших российских производителей смазочных масел.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в среду, 1 июля, и показал последствия атаки.

По его словам, этот завод расположен более чем в 1300 километрах от линии фронта.

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Украина атаковала объект в Пензе, производящий компоненты для ракет

Также Зеленский подтвердил атаку на Пензенский регион. Украинское оружие достигло стратегического объекта российского ВПК, занимающегося разработкой и изготовлением компонентов для ракетного вооружения, применяемого оккупантами для ударов по нашим городам и общинам. Расстояние до цели — около 600 километров от линии фронта.

«Каждый день выполняется наш план применения украинских дальнобойных санкций. Это совершенно справедливо в ответ на все, что Россия делает против нас. Мир нужен и именно это должны осознать в российском руководстве. Россия должна окончить свою войну. И все возможности для этого у российского руководства есть», — подчеркнул президент.

© Владимир Зеленский

Взрывы в российской Пензе — что известно

Утром 1 июля украинские беспилотники атаковали российскую Пензу. В городе раздавались взрывы. В мониторинговых каналах сообщали о «прилетах».

Из-за дроновой атаки в городе было объявлено об опасности и введен план «Ковёр». Аэропорт Пензы приостановил работу. Рейсы перенесли, потому что самолеты не выпускают и не принимают с рассвета.

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