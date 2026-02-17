Один из крупных городов находится под массированной атакой дронов: есть попадания

Беспилотник.

Днем 17 февраля Суммы оказались под массированной атакой российских беспилотников. В городе произошли попадания. Пока информации о пострадавших нет.

Об этом сообщил и.о. городского головы Артём Кобзарь.

«Город находится под атакой вражеских беспилотников. Есть уже несколько попаданий. Сохраняется угроза повторных ударов», — подчеркнул чиновник.

В свою очередь, глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров добавил, что Сумская община находится под массированной атакой российских беспилотников. По его словам, произошло несколько попаданий по объектам гражданской инфраструктуры в центральной части города.

Заметим, в Сумском районе с 08:44 раздаются сирены. Воздушные силы предупреждали о разведывательных БПЛА вблизи города, а также о беспилотниках в направлении областного центра.

Как сообщалось, ночью 17 февраля РФ запустила более 400 дронов и разных типов ракет по Украине. В общей сложности — 425 средств воздушного нападения. Сработали силы ПВО, но произошло попадание четырех ракет и 18 ударных БПЛА.

Под атакой находились восемь областей, где Россия ударила по энергетике и железной дороге. В частности, в Сумской области беспилотники повредили железнодорожную инфраструктуру. Пострадавших нет — работники во время атак находились в укрытиях. Движение поездов обеспечено, восстановление продолжается.

