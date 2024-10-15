Один из крупных городов Украины может оказаться непригодным для жизни: эксперт о планах РФ

Армия РФ желает взять Харьков под огневой контроль. Оккупанты с помощью КАБов могут попытаться сделать север города непригодным для проживания.

Такое мнение высказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в интервью "Главреду".

Российские оккупанты могут прибегнуть к тактике террора — массово использовать КАБы, чтобы "пробить себе путь в город",

"Такая угроза есть и она может быть реализована... Корректируемые авиабомбы – конечно, страшное оружие. Мы видим, как быстро россияне разрушили Волчанск. И Авдеевка тоже была разбита гораздо быстрее, чем тот же Бахмут", — рассказал Ступак.

С помощью КАБов россияне могут уничтожать Харьков, чтобы люди оттуда переехали в другие города. Например, в Киев, Днепр, Житомир, Чоп, Ужгород и другие города, и стали внутренне перемещенными лицами.

По словам Ступаува, это одна из целей РФ. Ведь тогда будет новая нагрузка на бюджет, поскольку этим людям нужно будет выплачивать пособие. Кроме того, бизнес закроется и не сможет платить налоги.

"Россия применяет КАБы примерно по такому принципу: не долетела первая бомба – ничего страшного, долетит вторая и третья. Это же не ракета ценой в один или несколько миллионов долларов. Бросили один КАБ, второй, третий – и перепахали всю землю. Ничего не остается.. И, к сожалению, мы пока ничего не можем этому противопоставить.", — отмечает Ступак.

Напомним, командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко рассказал, готовится ли РФ к новому наступлению на Харьков. Он подчеркнул, что армия РФ пытается продвигаться по Харьковской области, чтобы взять областной центр под огневой контроль.

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