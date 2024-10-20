Один из крупных городов Украины может стать непригодным для жизни: что задумала РФ

Один из крупных городов Украины может стать непригодным для жизни. Город забрасывают вражескими кабами. Эксперт сделал громкое заявление о планах РФ. А между тем и другие прифронтовые города тоже страдают от авиабомб. В то же время Россия продолжает терроризировать всю Украину "шахедами" и готовится к массированному удару.

На аэродромах базирования стратегической авиации РФ уже накоплены сотни ракет. Что затеяла Россия – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Вражеские планы на Харьков

Армия РФ желает взять Харьков под огневой контроль. оккупанты с помощью КАБов могут попытаться сделать север города непригодным для проживания. Такое мнение высказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. Российские оккупанты могут прибегнуть к тактике террора – массово использовать КАБы, чтобы "пробить себе путь в город".

"Такая угроза есть, и она может быть реализована... Корректируемые авиабомбы – конечно, страшное оружие. Мы видим, как быстро россияне разрушили Волчанск. И Авдеевка тоже была разбита гораздо быстрее, чем тот же Бахмут"

С помощью КАБов россияне могут уничтожать Харьков, чтобы люди оттуда переехали в другие города. Например, в Киев, Днепр, Житомир, Чоп, Ужгород и другие города, и стали внутренне перемещенными лицами. По словам Ступака, это одна из целей РФ. Ведь тогда будет новая нагрузка на бюджет, поскольку этим людям нужно будет выплачивать пособие. Кроме того, бизнес закроется и не сможет платить налоги.

"Россия применяет КАБы примерно по такому принципу: не долетела первая бомба – ничего страшного, долетит вторая и третья. Это же не ракета ценой в один или несколько миллионов долларов. Бросили один КАБ, второй, третий – и перепахали всю землю. Ничего не остается.. И, к сожалению, мы пока ничего не можем этому противопоставить", — говорится в сообщении.

КАБами терроризирует Россия не только Харьков, но и другие прифронтовые города Запорожья, Сумы и Херсона, подчеркнул военный эксперт Роман Свитан.

"Российская армия использует такие авиабомбы для атак по гражданским городам уже второй год, а сейчас вышла на "серьезные" объемы производства систем планирования к ним ", — говорится в сообщении.

По словам военного эксперта, когда у боеприпаса будет двигатель и тепловой след, его будет легче уничтожать — с помощью зенитно-ракетных комплексов и самолетов-перехватчиков.

"Украинские города и области будут страдать от атак КАБами, пока мы не отсечем возможность подхода российских самолетов к границам", — объяснил военный эксперт.

Напомним, что ранее командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко рассказал, готовится ли РФ к новому наступлению на Харьков. Он подчеркнул, что армия РФ пытается продвигаться в Харьковской области для того, чтобы взять областной центр под огневой контроль. По его словам, оккупанты могут активизироваться в районе села Липцы.

Туда уже завезли подразделения с "кадыровцами", которые будут заставлять россиян выполнять боевые задания. Москва хочет, чтобы их войска приблизились к Харькову и взяли под огневой контроль отдельные районы города. Кроме того, целью РФ является Волчанск. Враг хочет полностью оккупировать его, чтобы создать плацдарм для продвижения войск на Купянском направлении.

"Город Волчанск почти стерт до основания, но Силы обороны удерживают позиции, и большая часть города под нашим контролем. У противника нет успеха в продвижении... В этом случае они смогут нарабатывать возможности по форсированию реки Оскол, и, как следствие, — оккупации и правобережного Купянска, который является одной из господствующих высот", — говорится в сообщении.

В ISW пока не видят визуальных подтверждений успеха ВСУ в районе Липцев. В то же время, накануне в ГУР Украины заявили об успешном освобождении леса близ Липцев, а авторы проекта Deep State обновили карту боевых действий на Харьковщине, где отметили, что украинские защитники возобновили позиции на севере области.

Результат спланированных и смелых действий украинских разведчиков — захват батальонного района обороны противника, уничтожение 3 мотострелковых батальонов, отряда «шторм» и разведывательной роты 7 отдельного мотострелкового полка 11 армейского корпуса с рф. Также во время штурмовых очередн вернуть из российской неволи защитников Украины. После зачистки 400 гектаров лесного массива к северу от Липцев положение захватчиков на этом отрезке фронта ухудшено и близко к безнадежному ", — говорится в сообщении.

Россия готовится к удару

Между тем, Российская Федерация накапливает ракеты на аэродромах базирования стратегической авиации. Это может свидетельствовать о готовящемся обстреле Украины. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram.

К сожалению, россия накапливает ракеты на аэродромах базирования стратегической авиации. Борты типа Ил-76МД транспортируют детали, топливо и сами ракеты. Также осуществляются перелеты бортов Ту-22м3 и Ту-95МС между аэродромами. Не исключено, что у врага продолжается подготовка к ударам ", – отметил он.

Сотни вражеских ракет и дронов

Такие сообщения звучат довольно жутко, учитывая недавнее заявление генерала-лейтенанта в отставке, экс-заместителя начальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко. В эфире "КИЕВ24" он рассказал, что Армия Российской Федерации способна нанести массированный удар по Украине сотней беспилотников Shahed и сотней ракет одновременно.

По словам Романенко, к сожалению, у россиян есть возможность сформировать и обеспечить массированный удар по Украине. По его словам, массированный удар — это до 100 "Шахедов" и ракет. Россияне способны одновременно выпустить такое большое количество воздушных целей. И нужно к этому готовиться.

Когда возможна массированная атака?

В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко отметил, что Украина готовится к массированным ударам российских агрессоров с началом осенне-зимнего периода. Об этом он сказал на открытии выставки "Энергетика промышленности-2024" в Киеве. В то же время он отметил, что украинская энергетика во время войны показала свою способность реализовать инновационные решения и, несмотря ни на что, намерения врага уничтожить экономику Украины не достигают цели.

Россияне опрокидывают авиацию в Беларусь

Напомню, что сентябрь стал первым месяцем с начала войны, когда Россия ежедневно атаковала Украину "шахедами". Всего враг выпустил 1339 ударных БПЛА, из которых сбили 1107. Еще часть подавили средствами РЭБ. Впрочем, ночью на 14 октября впервые за последние 48 суток ночь прошла без "Шахедов" в Украине.

Стратегическая авиация России тоже оставалась неактивной. Кроме того, на днях российские МиГ-31К перебросили Беларусь. Перебазирование носителей аэробалистических ракет "Кинжал" в РБ может свидетельствовать как о желании россиян сохранить эти самолеты от ударов украинских дронов, так и о попытке устроить провокации и держать в напряжении украинские воздушные силы.

Такое мнение высказал в эксклюзивном комментарии журналистке TSN.ua Алине Туришин исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, эксперт по российским гибридным влияниям в мире Дмитрий Жмайло. Он напомнил, что в августе этого года Силы обороны Украины несколько раз поразили важный для россиян аэродром СаваслЭйка, который находится в 650 км от украинской границы и тогда, по разным источникам, в частности ГУР, один МИГ-31К был уничтожен, а 5 этих самолетов были повреждены .

В то же время эксперт выразил сомнение, что российские МИГ-31К будут применяться для ударов по Украине с территории Белоруссии.

Террор "шахедами"

Примечательно, что основная задача ежедневных российских атак "шахедами" — "засушить" украинскую систему противовоздушной обороны. Такое мнение высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По его словам, враг таким образом пытается вытащить максимальное количество противоракет и определить расположение средств ПВО.

Военный эксперт считает, что российская армия уже готова к массированной атаке по Украине, и она может произойти в любой момент. От последнего удара прошел больше месяца и враг накопил более сотни ракет за это время.

Он отметил, что в России могут производить 15-20” шахедов в сутки. Сейчас, по его словам, российская армия использует беспилотники, накопившиеся в течение лета. Однако после того, как в РФ закончатся запасы на складах, там, вероятно, будут работать с колес.

Готова ли украинская ПВО к испытанию "шахедами"?

заблуждение Свитан говорит, что у украинских сил ПВО есть механизмы уничтожать "шахеды", не используя большое количество ракет.

Он считает, что в дальнейшем украинской армии следует "удешевить" противодействие российским беспилотникам, ведь враг не собирается сбавлять темпы атак.

Напомним, в Беларусь залетели три ударных беспилотника "Шахед ", которыми российская армия атакует Украину.

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