Один из лидеров ЕС требовал доказательств, что зверства оккупантов в Буче не постановка Украины — Зеленский

Один из лидеров ЕС требовал доказательств, что зверства оккупантов в Буче не постановка Украины — Зеленский

Один из премьер-министров страны ЕС был убежден, что украинцы инсценировали массовые убийства на Киевщине.

Премьер-министр одной из стран Европейского союза требовал от Украины доказательств того, что массовые зверстваоккупантов в Киевской области не являются постановкой.

Об этом сообщил в своем интервью Bild президент Украины Владимир Зеленский.

На вопрос, о самом худшем, что он слышал за последние дни, Зеленский ответил, что это были слова одного из политиков ЕС, требовавшего от него предоставить доказательства, что резня в Буче не постановка Украины.

Он также подтвердил, что этот политик является премьером одной из европейских стран, но не стал его называть.

"Покажите нам доказательства, что это не постановка", — процитировал Зеленский этого политика.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, существенно ускоряющее победу Украины в войне с Россией. По мнению Зеленского, любое промедление с предоставлением такого оружия Украине, любые отговорки могут означать только одно: соответствующие политики хотят помочь российскому руководству больше, чем нам, украинцам.