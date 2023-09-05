Один из лидеров "Волков Да Винчи" рассказал о новой тактике россиян по применению химоружия

Россияне активно применяют химическое оружие в зоне боевых действий. Они начали использовать новую тактику.

Об этом рассказал заместитель начальника разведки батальона "Волки Да Винчи" и один из его лидеров Сергей Филимонов "Филя" в интервью "Украинской правде".

Как это происходит

По словам военного, оккупанты запускают сразу несколько дронов. Первый дрон бросает в блиндаж или окоп газ хлорпикрин. Наши бойцы начинают задыхаться и вынуждены вылезать из блиндажа.

"Когда ты вылезаешь из блиндажа – они бросают гранаты, ВОГи сбрасывают. Если есть раненые или убитые – вы вынуждены делать эвакуацию. Когда вы делаете на позициях эвакуацию, то в этот момент они начинают делать "мясной штурм", – пояснил "Филя".

Если у них выходит, продолжил Филимонов, враг закрепляется в этих же блиндажах. Наши войска вынуждены отойти на 50 – 100 метров дальше.

"Снова вкапываетесь, пока вы копаетесь – они снова стреляют дронами", – подытожил боец "Волков Да Винчи".

Отметим, что Филимонов также спрогнозировал ситуацию на фронте зимой и намерения врага. Так, в боях будет наблюдаться определенная "заморозка". В то же время россияне снова будут бить по энергетике, чтобы украинцы замерзли.

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