Один из мостов Киева нетрудоспособен: эксперт указывает на катастрофическое состояние сооружения

Мост Патона / © УНИАН

Реклама

Мост Патона в Киеве с 2018 года находится в пятом, «нетрудоспособном» техническом состоянии, а его официальный остаточный ресурс исчерпан. Для дальнейшей эксплуатации сооружение нуждается в срочной «реставрации с приспособлением», предусматривающей усиление четырех главных металлических балок и замену аварийных опор освещения.

Об этом заявил генеральный директор Украинского института стальных конструкций имени В.М. Шимановского Александр Шимановский для Киев24.

Техническое состояние и угрозы разрушения

Несмотря на критические показатели износа, специалисты отмечают, что внезапное обрушение всей конструкции пока не прогнозируется. Однако состояние отдельных элементов требует постоянного мониторинга и точечных ремонтов, которые уже неоднократно проводились в прошлые годы из-за аварийных ситуаций.

Реклама

«Более того, с 2018 года есть второй показатель, определяемый действующими нормативными документами, так называемый остаточный ресурс. Так вот с 2018 года этот остаточный ресурс на мосту насчитывает ноль лет. Это такой вероятный показатель, свидетельствующий о том, что мост, в принципе, не может без проведения ремонтных или реставрационных работ в дальнейшем эксплуатироваться. Но это не значит, что он может вчера или сегодня или завтра разрушиться», — объяснил Александр Шимановский.

Этапы предстоящей реставрации

По словам эксперта, из-за статуса памятника архитектуры, который получил город в 2004 году, капитальный ремонт будет проводиться в формате реставрации. План работ разделен на два ключевых этапа, касающихся как невидимых конструкций под мостом, так и внешних элементов.

Первый этап — усиление четырех главных металлических балок и вязей (соединяемых их конструкций).

Второй этап — ремонт поперечных балок, перил и столбов освещения.

Особое внимание эксперт обратил на состояние фонарей, которые находятся в зоне риска из-за коррозии.

«Могу сказать, что все эти опорные части, все эти столбы освещения прокорректировали. Честно говоря, они стоят на честном слове. Вот их нужно сейчас отремонтировать. И это позволяет поднять немного эффективность работы этого моста», — подчеркнул специалист.

Реклама

Эксперт подчеркнул, что мост Патона проектировался в конце 1940-х годов в расчете на пропускную способность в 10 тысяч автомобилей в сутки. Сегодня фактическая нагрузка превышает проектную в 10–12 раз, достигая 100–120 тысяч транспортных средств в сутки. Кроме того, значительно вырос вес современных авто, что заставило городские власти ввести ограничения на движение тяжелого транспорта и крайними полосами переправы.

Мост Патона — последние новости

Ранее специалисты обнаружили коррозию всех конструкций моста. Ситуация настолько критична, что ученые НАН Украины уже не намекают, а открыто кричат об угрозе катастрофы. Сооружение, которое помнит еще послевоенное восстановление, достигло своего предельного предела.

Кроме того, в Сети активно обсуждали правила проезда аварийным мостом Патона в Киеве.

Тогда Киевская городская государственная администрация сообщила, что не готовила и не обнародовала эти материалы. Распространенная информация является фейком.

Реклама

Однако в КГГА подтвердили безопасность движения по мосту Патона при соблюдении лимитов.